Bloqueio de R$ 15 bi e corrida eleitoral americana: os assuntos que movem o mercado

Os investidores devem repercutir nesta sexta-feira, 19, o anúncio feito por feito por Fernando Haddad, ministro da Fazenda, no final da tarde de ontem. Haddad anunciou que o governo fará um bloqueio de R$ 11,2 bilhões, por causa de um gasto acima do limite de 2,5% previsto pelo arcabouço, e um contingenciamento de R$ 3,8 bilhões, por causa da frustração de receitas em razão das pendências junto ao STF e ao Senado, no Orçamento federal para o cumprimento da meta fiscal e do arcabouço fiscal. O total da contenção será de R$ 15 bilhões.

As medidas, segundo o ministro, são necessárias para cumprir a regra de gastos do governo prevista no arcabouço fiscal. Na próxima segunda-feira, o governo apresenta o relatório de despesas e receitas. Pelas regras, junto com esse relatório, o governo tem que anunciar bloqueios, caso a meta fiscal não esteja sendo cumprida.

A expectativa é que os investidores reagem de maneira positiva no pregão desta sexta-feira, já que o anúncio feito pelo governo está próximo do que era estimado pelo mercado e indica um esforço do governo em cumprir a meta fiscal. Os investidores aguardam o relatório na próxima semana para saber quais áreas serão afetadas.

Embraer e Sabesp

Na agenda do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, anunciará financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) às exportações da Embraer (EMBR3), em cerimônia no Hangar F300, em São José dos Campos, a partir das 12h.

A Sabesp (SBSP3) confirmou na noite de quinta-feira, 18, que o preço da ação da companhia no processo de privatização foi de R$ 67, valor que representa um desconto de 20%, frente a cotação do dia, que foi de R$ 82,02. A demanda total atingiu o valor de R$ 187 bilhões. Trata-se do maior valor já registrado no país em uma oferta de ações secundária (follow-on).

A privatização da Sabesp, a maior companhia de saneamento do país, renderá quase R$ 14,7 bilhões aos cofres do governo paulista. O valor de R$ 67 foi oferecido pela Equatorial, única candidata a acionista de referência, e acabou se tornando o teto para venda no varejo. No total, a Equatorial vai desembolar R$ 6,8 bilhões pelo lote de ações que comprou da companhia de saneamento.

Eleições americanas

Na corrida eleitoral americana, Donald Trump começou seu discurso na Convenção Republicana na quinta-feira, 18, em Milwaukee, Wisconsin, prometendo união. “Venho com uma mensagem de esperança. Vamos ter uma vitória incrível daqui a quatro meses. Vamos lançar uma nova era de prosperidade para todos. Estou concorrendo para ser o presidente de todos os americanos. Não só de metade deles“, disse o ex-presidente em seu primeiro discurso após o atentado na Pensilvânia.

Trump também relatou sobre o atentado que sofreu no último sábado, 13. No evento, o senador de Ohio J. D. Vance foi nomeado como candidato a vice-presidente. Além de jovem — Vance tem 39 anos —, sua escolha é parte de uma estratégia para atrair mais eleitores de classe média de estados-chave para a disputa: Wisconsin, Michigan e Pensilvânia.

Nvida e Netflix

Nesta semana, as ações da Nvida operavam em queda após comentários de Trump sobre Taiwan. O candidato republicano afirmou que Taiwan deveria pagar aos Estados Unidos para defendê-la contra eventuais conflitos com a China. A preocupação geopolítica fez as ações da companhia caíram 7% na última quarta-feira. Ontem, os papéis fecharam em alta de 3%.

No mercado americano, os investidores também devem repercutir os dados apresentados pela Netflix. A companhia registrou um crescimento de 34% nas assinaturas apoiadas por anúncios e um aumento de 16,5% nas assinaturas pagas globais, para 278 milhões no trimestre. Este crescimento, juntamente com a repressão ao compartilhamento de senhas, aumentou a receita em 17%, para US$ 9,6 bilhões. A Netflix elevou sua previsão de crescimento de receita para o ano inteiro para 14% -15%, de 13% para 15%. O lucro líquido subiu para US$ 2,15 bilhões, ou US$ 4,88 por ação.

*com agências