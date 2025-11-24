Tecnologia

Nio, que comprou a banda larga da Oi, lança serviço de banco de dados Niox

Plataforma em Google Cloud promete dados em segundos e ação preventiva na rede

Da Redação

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 09h39.

Última atualização em 24 de novembro de 2025 às 10h22.

A Nio, que comprou a operação de banda larga fixa da Oi Fibra, anunciou o desenvolvimento do data lakehouse Niox, criado com tecnologia do Google Cloud. A empresa afirma que a plataforma centraliza e processa dados da operação em tempo real, liberando informações atualizadas para qualquer área em poucos segundos. Os valores investidos no projeto não foram divulgados.

A Nio afirma que o Niox deve aprimorar respostas operacionais e melhorar a experiência do consumidor, permitindo detectar falhas antes que o serviço seja afetado, criar planos personalizados e acelerar o atendimento. A expectativa é que a análise preventiva reduza interrupções e oriente investimentos conforme a demanda local.

Criada oficialmente em março, após assumir a base de clientes da Oi Fibra, a Nio tenta consolidar sua presença em um setor competitivo e pressionado por qualidade de rede. O uso de arquiteturas integradas de dados, como lakehouses, tem se tornado estratégia comum em empresas de telecom que buscam eficiência e redução de custos.

Disputa no setor de automação e análise preditiva

A adoção do data lakehouse segue uma tendência entre operadoras que procuram unificar dados técnicos, comerciais e de atendimento para acelerar diagnósticos e projetar cenários.

Infraestrutura de dados permite análises preditivas e reduzem redundâncias, favorecendo decisões baseadas em evidências, movimento impulsionado por fornecedores de nuvem como o Google Cloud.

