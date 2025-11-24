Nio, que comprou a banda larga da Oi, lança serviço de banco de dados Niox

Redação Exame
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 09h39.
Última atualização em 24 de novembro de 2025 às 10h22.
A Nio, que comprou a operação de banda larga fixa da Oi Fibra, anunciou o desenvolvimento do data lakehouse Niox, criado com tecnologia do Google Cloud. A empresa afirma que a plataforma centraliza e processa dados da operação em tempo real, liberando informações atualizadas para qualquer área em poucos segundos. Os valores investidos no projeto não foram divulgados.
A Nio afirma que o Niox deve aprimorar respostas operacionais e melhorar a experiência do consumidor, permitindo detectar falhas antes que o serviço seja afetado, criar planos personalizados e acelerar o atendimento. A expectativa é que a análise preventiva reduza interrupções e oriente investimentos conforme a demanda local.
Criada oficialmente em março, após assumir a base de clientes da Oi Fibra, a Nio tenta consolidar sua presença em um setor competitivo e pressionado por qualidade de rede. O uso de arquiteturas integradas de dados, como lakehouses, tem se tornado estratégia comum em empresas de telecom que buscam eficiência e redução de custos.
A adoção do data lakehouse segue uma tendência entre operadoras que procuram unificar dados técnicos, comerciais e de atendimento para acelerar diagnósticos e projetar cenários.
Infraestrutura de dados permite análises preditivas e reduzem redundâncias, favorecendo decisões baseadas em evidências, movimento impulsionado por fornecedores de nuvem como o Google Cloud.