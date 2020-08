Nintendo prepara volta ao Brasil com o lançamento do Switch no país

A Nintendo usou sua conta oficial no Twitter para anunciar uma novidade para os fãs brasileiros da marca. O videogame Switch, lançado em 2017 pela companhia, finalmente será comercializado oficialmente pela empresa por aqui. É um movimento que pode marcar a volta da Nintendo ao país após cinco anos fora do mercado brasileiro.

Por ora, não há muitos detalhes sobre a novidade. A companhia diz apenas que “o Nintendo Switch vai chegar em breve ao Brasil.” Não há informações de datas, preços ou outros detalhes sobre a operação, conforme é possível observar no tuíte abaixo:

Greetings to all the Brazilian Nintendo fans out there! We’re excited to announce that #NintendoSwitch will be coming soon to Brazil!

Stay tuned to these channels for more info:

Facebook: https://t.co/dQwMX6PHP3

Instagram: https://t.co/Sp4HJFQA63 pic.twitter.com/0Ri5a8Vj6l

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 19, 2020