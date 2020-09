Nintendo deve aumentar novamente produção do Switch

A Nintendo pediu a seus parceiros de montagem para novamente aumentar a produção do console Switch, elevando a meta para cerca de 30 milhões de unidades neste ano fiscal, de acordo com pessoas a par da estratégia.

A fabricante de games japonesa tenta atender à forte demanda do Switch na maior parte deste ano, impulsionada pelo sucesso do jogo “Animal Crossing: New Horizons”. Ao mesmo tempo, a pandemia de coronavírus intensifica a procura por jogos. A empresa já havia elevado os pedidos de produção para 25 milhões de unidades no início de agosto, mas o volume se mostrou insuficiente e fornecedores agora operam fábricas a 120%, disseram as pessoas, que falaram sob anonimato. As ações da Nintendo reverteram as perdas na quarta-feira e subiram 2,3% após a notícia.

A produção do Switch foi pressionada pelas paralisações causadas pelo coronavírus na China no início do ano, mas esses problemas foram resolvidos e a cadeia de suprimentos da Nintendo agora está totalmente operacional. No entanto, o aumento na demanda puxada pelo Animal Crossing tem sido atípica: tanto o jogo quanto o console sustentam o momentum de vendas elevadas seis meses após o lançamento do título.

A introdução no final de 2019 do Switch Lite, uma versão mais barata, ajudou a ampliar o público potencial da máquina. Agora a Nintendo se prepara para uma atualização do modelo Switch e para uma linha de jogos com novidades para 2021, segundo a Bloomberg News. Vários desenvolvedores de jogos externos, que falaram sob anonimato, disseram que a Nintendo pediu que os jogos fossem compatíveis com a tecnologia 4K, sugerindo que uma atualização de resolução está a caminho.

Um porta-voz da Nintendo não quis comentar.

A empresa de games com sede em Kyoto registrou forte desempenho no trimestre encerrado em junho, impulsionado principalmente pelo Animal Crossing e uma transição acelerada para compras de jogos digitais. A empresa será desafiada pela dupla ameaça das rivais de console Sony e Microsoft, que lançam a próxima geração do PlayStation 5 e Xbox Series X e S no quarto trimestre. Porém, analistas não estão convencidos de que isso será suficiente para desacelerar o Switch.

“Nossos dados sugerem que o Switch ainda não atendeu à demanda”, disse Katsuhiko Hayashi, do Famitsu Group. “As vendas do Switch devem ganhar mais momentum no final do ano.”

O fenômeno Animal Crossing puxou a demanda pelo Switch de duas classes latentes de jogadores, disse Hayashi: aqueles que esperavam a expansão da biblioteca de jogos do console e aqueles que não prestariam atenção aos jogos, mas que foram atraídos pelo sucesso global.