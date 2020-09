Algumas semanas após anunciar que voltaria a atuar no Brasil, a Nintendo revelou o preço que será cobrado pelo Switch no mercado brasileiro. Lançado em 2017, o videogame híbrido chega ao país no dia 18 de setembro custando a partir de 2.999 reais.

A venda do console será feita por varejistas selecionados pela fabricante japonesa. Algumas das empresas escolhidas foram Magazine Luiza e Lojas Americanas, em suas lojas físicas e na internet, além do e-commerce Submarino, que pertence ao mesmo grupo da Americanas.com.

No mercado paralelo, em sites como Mercado Livre, eBay e AliExpress, o console pode ser encontrado por valores de até 4.000 reais. Neste caso, os vendedores não são certificados pela Nintendo e vendem o aparelho por conta própria, após realizarem a importação dos consoles de outros mercados.

O Switch chega por aqui em duas cores. É possível adquirir o aparelho com os controles na cor cinza ou em tons de azul e vermelho. Os controles avulsos, inclusive, também serão vendidos no Brasil. Cada par custa 499 reais. Na versão Pro, o controle, em única unidade, sairá por 469 reais.

O Switch Lite pode chegar ao Brasil em 2021. Nesta versão, o aparelho funciona apenas como um dispositivo móvel e não permite a conexão em aparelhos de televisão. É diferente da versão tradicional que funciona de forma híbrida, podendo ser um console de mesa ou portátil.

A empresa japonesa deixou o mercado brasileiro em janeiro de 2015, quando ainda trabalhava com a venda do console Wii U. A companhia não revelou muitos detalhes sobre o movimento na época, mas rumores apontavam insatisfação com os custos para manter a operação no país.