Quem imaginaria que um jogo sobre construir uma ilha e cuidar de toda uma vizinhança teria tanto impacto nos lucros da gigante japonesa Nintendo? Pois o jogo Animal Crossing, febre durante a quarentena pela pandemia do novo coronavírus, foi o responsável pelo aumento de 428% no lucro operacional da empresa, que subiu para 3,39 bilhões de dólares em relação ao ano passado, quando o faturamento foi de 1,37 bilhões.

As vendas do console Nintendo Switch aumentaram 166% no trimestre de abril a junho. Nesse período foram vendidos 5,68 milhões de aparelhos e outros 61.44 milhões foram exportados. Todas as vendas foram impulsionadas pelo jogo Animal Crossing: New Horizons, e mais de 10 milhões de unidades foram vendidas no trimestre, o que aumentou as vendas para 22,4 milhões.

De todos os consoles Nintendo Switch vendidos pela primeira vez entre abril e junho, mais da metade deles jogaram Animal Crossing no primeiro dia. O jogo já é o segundo mais vendido do Switch, atrás somente do Mario Kart 8 Deluxe.

No Japão, a Nintendo teve a sua melhor semana do console Switch em março, com 392 mil vendas. Lançado em março, o jogo teve 1,8 milhão de compras e está entre os mais vendidos da história no país.

Nas redes sociais, a presença do game também é forte. Desde seu lançamento, já foram publicados mais de 40 milhões de tuites sobre o jogo. Em março, as pessoas falaram mais sobre jogos no Twitter e as conversas sobre o tema aumentaram em 71%. E o “New Horizons” impulsionou e pautou muitos desses debates, uma vez que o pico de tuites foi no dia de seu lançamento, segundo dados divulgados pelo Twitter. Mundialmente, o jogo também foi o mais comentado na rede social.

Mas não é só o “Animal Crossing” que tem se beneficiado com a crise. Os downloads de jogos mobile na China, por exemplo, cresceram em 40% nas duas primeiras semanas de fevereiro, segundo a consultoria de mercado App Annie. Em março, o Duolingo, aplicativo gratuito para celular que se identifica como um “jogo educativo”, viu o seu uso crescer 200%.

As vendas do console (em suas versões Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch) também aumentaram com a pandemia. Nos EUA, algumas varejistas têm ficado sem o produto nos estoques e a Nintendo afirmou que “mais sistemas estão a caminho”. Na Amazon norte-americana, alguns vendedores superfaturam em cima dos consoles, que geralmente custam 300 dólares, mas podem ser encontrados por até 549 dólares.

O que é o Animal Crossing?

No jogo, você constrói uma ilha, pede empréstimos para comprar uma casa, depois mais um para aumentar a sua residência, e assim os empréstimos vão aumentando até você estar devendo mais de 200 mil.

Em seu tempo livre, você pode até pescar, fazer projetos manuais ou comprar roupas. E uma pessoa (ou, nesse caso, um animal) é considerada a mais rica do mundo.

Calma, essa não é a vida real — mas sim a proposta do jogo “Animal Crossing”, da Nintendo, um grande aliado dos gamers na pandemia.