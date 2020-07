A Netflix, que recentemente anunciou que queria facilitar o cancelamento das assinaturas de quem não usa mais a plataforma de streaming, agora quer testar uma outra versão mais barata de seu plano na Índia.

A empresa lançou um plano chamado de “Mobile+” no país que dá direito às séries em alta definição e pode ser assistida via celular, tablets e computadores, sem televisão inclusa, por 349 rúpias (24,92 reais na cotação atual). A informação foi divulgada pelo site AndroidPure, especializado no assunto.

Ainda assim, esse não é o plano mais barato na Índia. Isso porque a versão de custo mais baixo tem um valor de 199 rúpias (14,21 reais na cotação atual), mas sem HD, e pode ser assistida somente em um telefone ou no tablet com um dispositivo por vez, sem televisão ou computador inclusos.

No Brasil, os preços de assinatura da Netflix variam. O plano Premium (que inclui ultra HD e até quatro telas de transmissão), custa 45,90 reais por mês e é o mais caro oferecido. Já o mais barato, sem HD e com transmissão em apenas uma tela, custa 21,90 reais.

Já pensou se a moda pega e você consegue assistir La Casa de Papel, fenômeno de audiência na plataforma de streaming, por apenas 14 reais?