Netflix promete assinatura grátis de 83 anos para quem vencer este jogo

Foram lançados os verdadeiros “Jogos Vorazes” da Netflix. A plataforma de streaming está prometendo uma assinatura gratuita de 83 anos para um único usuário que conseguir vencer um jogo lançado a partir do meio dia desta sexta-feira (17). A conquista não é fácil e a pessoa precisará vencer os jogadores de todos os outros lugares do mundo para ganhar o prêmio.

O game é baseado no filme The Old Guard, protagonizado pela atriz sul-americana Charlize Theron, e estará disponível até o dia 19 de junho. Daqui a pouco, o jogo estará disponibilizado neste site e a Netflix afirmou que será um “videogame de cima para baixo”, com base no que acontece no filme de ação.

O filme já está disponível na gigante de streaming.

Cruze os dedos — quem sabe você não será o vencedor e terá uma assinatura grátis até 2103.