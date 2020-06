Existe algo mágico quando uma nova série da Netflix é lançada e todo mundo está falando sobre. É como se o mundo parasse sempre que a plataforma de streaming decide divulgar uma nova produção pronta para ser maratonada e… amada e odiada na mesma proporção. Pensando que é impossível agradar a gregos e troianos, a Netflix desenvolveu uma ferramenta capaz de ocultar os conteúdos que você se arrependeu de ver.

Seja ele uma série, seja um filme ou documentário: agora você pode tirar o que te envergonha da lista de “continuar assistindo”, quase como se colocasse uma capa da invisibilidade sobre essas produções — não, Netflix, não estamos falando de Harry Potter.

A nova atualização está disponível para smartphones com o sistema operacional Android e não foi liberada para a versão Android TV nem para outros sistemas operacionais por enquanto. Então, para quem tem iPhone, é bom achar outra forma de esconder o que você se arrependeu de ter visto.

Mas, ao mudar suas preferências no celular, elas serão automaticamente incluídas em outras telas. Se você esconder a série 13 Reasons Why de sua lista do aparelho, por exemplo, ela automaticamente também vai sumir da Netflix da sua TV e de seu navegador.

Saiba como retirar séries e filmes de sua lista da Netflix

Primeiro, atualize o aplicativo em seu celular. O segundo passo é bastante simples: na lista de “continuar assistindo”, clique nos três pontinhos que aparecem embaixo da miniatura da série ou filme.

Depois disso, selecione a opção remover da fileira, toque em O.K e pronto — você está livre da vergonha de ter passado 48 horas maratonando aquela série.

Se arrependimento matasse, a Netflix certamente iria achar um jeito de te salvar.