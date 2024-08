Starlink afirma que irá recorrer de bloqueio determinado por Moraes

A Starlink informou nesta quinta-feira que irá recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o bloqueio de seus recursos no Brasil. A companhia é de propriedade do empresário Elon Musk, assim como a rede social X.

Em publicação no X, a Starlink afirmou que recebeu a determinação no início da semana e classificou como "infundada" a ideia de que tem que ser responsabilizada pelas multas aplicadas contra a rede social. Além disso, acrescentou considerar "inconstitucionais" as punições aplicadas devido à não retirada de perfis.

"(A ordem) foi dada de forma sigilosa e sem permitir à Starlink o devido processo legal garantido pela Constituição do Brasil. Nós pretendemos lidar com essa matéria legalmente", diz a publicação. A companhia ainda disse que está "fazendo o possível" para que o serviço no Brasil não seja interrompido.

1 /10 (O supercomputador Fugaku é líder mundial em desempenho. É vital para pesquisas científicas avançadas e desenvolvimento tecnológico no Japão)

2 /10 (Com potência excepcional, o supercomputador americano Summit apoia avanços em inteligência artificial e simulações científicas complexas.)

3 /10 (Focado em segurança nacional, o supercomputador Sierra realiza simulações críticas para o Departamento de Energia dos EUA.)

4 /10 (Reconhecido por sua velocidade, o supercomputador Sunway TaihuLight impulsiona inovações em computação de alta performance na China.)

5 /10 (O supercomputador Tianhe-2 é uma ferramenta essencial para a China em pesquisa científica e projetos de grande escala.)

6 /10 (O supercomputador americano Frontier representa a vanguarda da computação 'exascale', acelerando a inovação em várias disciplinas científicas.)

7 /10 (O supercomputador Piz Daint, da Suíça, é fundamental para pesquisas climáticas e modelagem ambiental de precisão.)

8 /10 (Utilizado pela Nvidia, o supercomputador Selene acelera desenvolvimentos em aprendizado de máquina e inteligência artificial.)

9 /10 (Construído pela Dell, o HPC5 é crucial para a multinacional Eni na exploração energética e simulações geofísicas detalhadas.)

10/10 (Nomeado em homenagem ao físico Saul Perlmutter, o supercomputador americano Perlmutter é essencial para astrofísica e cosmologia.)

Moraes intima Musk e pressiona por cumprimento de ordens

O X anunciou, há duas semanas, que encerraria suas operações no Brasil. Com isso, deixou de ter um representante legal para atender às determinações da Justiça.

Na quarta-feira, Moraes intimou Musk a apresentar, em 24 horas, um novo representante legal da rede social no país. Caso isso não ocorra, o ministro afirmou que as atividades do X podem ser suspensas, "até que as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas e as multas diárias quitadas".

Embates entre Musk e Moraes

A saída da plataforma do Brasil ocorreu em meio a uma disputa sobre o bloqueio de perfis. Após a rede social não cumprir uma determinação do ministro, Moraes aumentou para R$ 200 mil a multa que deveria ser paga.

Moraes e Musk já tiveram diversos embates nos últimos meses. Em abril, o ministro do STF determinou a inclusão do empresário no inquérito das milícias digitais, além de abrir outra investigação para apurar um suposto descumprimento de ordem judicial.

A decisão ocorreu após Musk fazer uma série de críticas a Moraes, incluindo a defesa de seu impeachment, e de ameaçar não cumprir as ordens do STF.