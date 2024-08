Ministério da Justiça pede que Apple e Google criem senha biométrica para emails em smartphones

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) enviou ofícios ao Google e à Apple nesta semana, solicitando que ambas as empresas reforcem as medidas de segurança nos aplicativos de email usados em smartphones.

A proposta faz parte do programa Celular Seguro, que visa intensificar a prevenção de crimes cometidos após o roubo de dispositivos móveis.

O ministério argumenta que o simples bloqueio da tela do celular não oferece mais a proteção necessária. “Frequentemente, os criminosos forçam a vítima a desbloquear o aparelho, o que lhes dá acesso aos dados armazenados, com foco particular na recuperação de senhas via aplicativos de e-mail, como o Gmail (Google) e o Mail (Apple)”, explicou o órgão em nota.

Uma vez que obtêm acesso ao email, os assaltantes podem recuperar senhas de outros serviços, como bancos e redes sociais. “Isso possibilita o furto e a alteração de senhas por meio de aplicativos de e-mail abertos, permitindo a realização de golpes financeiros e compras online”, detalhou o ministério.

Celular Seguro

Lançado em 19 de dezembro do ano passado, o programa Celular Seguro é uma plataforma que facilita o bloqueio remoto de smartphones em caso de perda, roubo ou furto. Até 1º de agosto, o sistema registrava 2 milhões de usuários cadastrados e 68 mil alertas de bloqueio.

Recentemente, o MJSP anunciou a criação de um protocolo nacional para a recuperação de aparelhos furtados ou roubados, a ser adotado pelas polícias dos estados. Segundo o ministério, as operadoras de telefonia informarão automaticamente o sistema Celular Seguro quando um novo chip for inserido em um aparelho roubado, permitindo a ação das polícias estaduais. Um comitê também foi criado para gerir o programa e fortalecer a parceria com empresas e entidades envolvidas.