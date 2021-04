Microsoft Teams fica fora do ar nesta terça-feira

Usuários do Brasil e do exterior relataram falhas para acessar o aplicativo Microsoft Teams na manhã desta terça-feira, 27.

Em seu perfil do Twitter, a empresa confirmou a instabilidade e afirmou que está revisando mudanças recentes para isolar a origem do problema. Segundo a companhia, a falha afeta usuários do mundo inteiro. “Confirmamos que esse problema afeta os usuários globalmente”.

A Microsoft informou que já identificou a causa do problema e está realizando ações para solucionar a instabilidade. "Estamos vendo sinais de recuperação e continuaremos monitorando o serviço", informou no Twitter.

We’ve identified the root cause and performed mitigation actions. We’re seeing signs of recovery and will continue to monitor the service. Users still experiencing impact should restart their clients to expedite recovery. Further details can be found under TM252802.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) April 27, 2021