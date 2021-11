Microsoft deve anunciar notebook de baixo custo e novos apps educacionais

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Anunciado repentinamente na última semana, o evento da Microsoft que acontece nesta terça-feira, 9, deve trazer novidades em recursos e atualizações do Windows na área de educação e uma versão básica, e de baixo custo, do notebook Surface — a linha da marca que concorre com o Mac Book.

No convite feito pela empresa à imprensa americana, a gigante tecnológica afirma ter a intenção de "partilhar a visão interna das soluções de tecnologia mais recentes e analisar as lacunas na educação que foram deixadas pela pandemia".

Segundo rumores, para tal, a empresa deve combinar uma série de novos aplicativos que complemente o Pacote Office e os serviços de comunicação como Teams, que foram amplamente adotados para o ensino durante a crise sanitária do coronavírus.

A versão barata do Surface também é uma solução neste sentido. De acordo com informações divulgadas, o dispositivo terá a configuração modesta com tela de 11 polegadas, processador Intel Celeron N4120 e até 8 GB de RAM.

Não há uma cotação do preço, mas se a Microsoft pretende ganhar quota de mercado neste segmento, terá de apresentar um preço competitivo, visto que marcas como a Dell, HP e Lenovo têm já disponíveis no mercado laptops de baixo custo.