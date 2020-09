Microsoft anuncia preços de Xbox Series X e Xbox Series S

A Microsoft anunciou na noite desta segunda-feira, 21, os preços dos novos consoles da marca, o Xbox Series S e o Xbox Series X. O primeiro, que é totalmente digital, ou seja, não permitirá a entrada de jogos físicos e é definido pela companhia americana como “o menor Xbox do mundo” custará 2.999 reais, enquanto o Series X (mais potente) sairá por 4.999 reais.

Nos Estados Unidos, o Series S custará 299 dólares e o Xbox Series X custará 499 dólares, ou 2.643,05 reais. Por lá, a pré-venda do videogame começa a partir desta terça-feira, 22, e ele será lançado no dia 10 de novembro. A Xbox Brasil não afirmou, no entanto, quando começa a pré-venda no Brasil.

A versão digital do Xbox, embora mais barata que a do seu principal concorrente, o PlayStation 5 Digital Edition (que vai custar 4.499 reais), tem seus recursos reduzidos quando comparada com o Series X, que conseguirá rodar jogos em 4K — e custará o mesmo valor que o PlayStation 5 normal, 4.999 reais.

Nesta terça também foi divulgado o valor do Nintendo Switch no Brasil, que será vendido (também) por 2.999 reais. Na Amazon, o Nintendo Switch Lite (versão mais simples do console) custa 2.321 reais.

Entre os meses de agosto de 2019 e agosto de 2020, o PlayStation foi o videogame que mais se destacou entre jogadores em todo o mundo — cerca de 64,22% da população preferiu adquirir os dispositivos da Sony, enquanto 35,77% foi mais favorável ao Xbox, segundo o site irlandês StatCounter.

A Microsoft também está dando um passo agressivo em sua divisão de jogos eletrônicos. A companhia de Redmond está adquirindo a operação da Bethesda, um dos maiores estúdios de jogos de videogame e computador da atualidade e responsável por títulos como Fallout, The Elder Scrolls e Doom. O valor da transação gira em 7,5 bilhões de dólares — e pode indicar um Game Pass do Xbox ainda mais forte e competitivo.