Microsoft anuncia Azure Purview, nova ferramenta de análise de dados

A plataforma de serviços em nuvem Azure, da gigante de software Microsoft, divulgou, nesta quinta-feira (3), a atualização do serviço de armazenamento de dados, o Azure Synapse, e o lançamento do Azure Purview, nova ferramenta de catalogação de dados para o seu sistema de computação em nuvem.

O Microsoft Azure é o concorrente do Google Cloud e da Amazon Web Services, com mais de 200 produtos e serviços de nuvem projetados. A plataforma permite desenvolver sites e aplicativos usando o armazenamento dos data centers da Microsoft pela nuvem.

As novidades estão em linha com o crescimento do segmento de computação em nuvem. De acordo com pesquisa divulgada pela consultoria Gartner, o mercado deve crescer 19% em 2020.

Entre janeiro e março de 2020, as três gigantes do setor (Microsoft, Amazon e Google) faturaram, ao todo, 25,2 bilhões de dólares. No mesmo período, a demanda pelo Azure saltou 59%.

Outras empresas como a Accenture, especializada em fornecimento de serviços tecnológicos, já estão entrando na competição. Em setembro, ela investiu 3 bilhões de dólares em seu próprio projeto de plataformas em nuvem, o Accenture Cloud First.

A Microsoft afirma que, em 2020, o número de clientes do Azure executando cargas de trabalho em escala de petabytes – ou o equivalente a 500 bilhões de páginas de texto impresso padrão – aumentou cinco vezes.

A empresa americana FedEx já faz uso da plataforma para otimizar seu serviço de entrega. Por dia, cada um dos 16 milhões de pacotes enviados são verificados mais de uma dúzia de vezes antes de chegar aos seus destinos.

“As percepções que ganhamos com a análise contínua nos ajudam a otimizar nossa rede. Muitas vezes podemos prever se a entrega será interrompida pelo tempo ou pelo tráfego e remediar essa interrupção, encaminhando a entrega para outro local”, disse Sriram Krishnasamy, vice-presidente sênior de programas rstratégicos da FedEx Services.

O que é o Azure Purview

Disponível apenas em pré-visualização, o Azure Purview é um novo serviço de governança de dados. Ele encontra automaticamente todos os dados de uma organização no local ou na nuvem, e avalia as características e sensibilidade dos dados.

Inicialmente, ele permitirá que os clientes saibam exatamente quais dados eles têm e gerenciem suas preferências na aba de privacidade.

De acordo com Julia White, vice-presidente corporativo do Microsoft Azure, o Purview “ajuda a rastrear a linhagem de dados e criar um glossário de negócios” e simplifica a organização dos dados. “Ele ajuda organizações a entenderem suas exposições de dados com Inteligência Artificial, que procuram automaticamente informações pessoalmente identificáveis (PII), dados confidenciais e apontam dados fora de conformidade”, afirma White.

“Assim como o Azure Synapse representou a evolução do data warehouse tradicional, o Azure Purview é a próxima geração do catálogo de dados”, diz a Microsoft.

O que é o Azure Synapse

O Azure Synapse oferece armazenamento de dados e serviço de análises ilimitado. Ele permite que qualquer organização integre, armazene e analise suas próprias informações com o Big Data.

De acordo com White, o Synapse “abrange as necessidades de engenharia de dados, machine learning e Business Intelligence (BI) sem criar silos em processos e ferramentas”.

“Com Azure Synapse, as organizações podem executar todos os seus projetos de análises e colocar seus dados para funcionar de forma muito mais rápida, produtiva e segura, gerando insights a partir de todas as fontes de dados”, afirma White.

Sua versão mais recente já está disponível para o público geral.