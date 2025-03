Meta pode receber multa de US$ 1 bilhão na UE por práticas antitrustes

Mark Zuckerberg, pode enfrentar multa de até US$ 1 bilhão na União Europeia por desrespeitar leis antitrustes, segundo o New York Post. A Comissão Europeia, órgão regulador de práticas antitrustes, deve concluir que a companhia não está nas conformidades da Lei de Mercados Digitais (DMA). Meta , de, pode enfrentar multa de aténapor desrespeitar leis antitrustes, segundo o New York Post. A, órgão regulador de práticas antitrustes, deve concluir que a companhia não está nas conformidades da(DMA).

Em vigor desde março de 2024, a lei submete as big techs consideradas “guardiãs do portão” a uma lista estrita do que podem ou não fazer. Por enquanto ainda não há certeza sobre o valor da multa que a Meta irá pagar, mas pode custar à empresa entre centenas de milhares de dólares ou até mesmo US$ 1 bilhão. A investigação deve terminar ainda nesta semana e o anúncio deve seguir logo após.

Em 2024, a União Europeia acusou a Meta de violar a DMA ao forçar clientes a usarem um modelo “pague ou consinta” para anúncios no Instagram e Facebook. Em 2023, a empresa lançou uma opção em que usuários poderiam pagar o equivalente a US$ 14 e não ter anúncios exibidos na plataforma ou consentir que as redes sociais usassem seus dados para anúncios direcionados.

Além da Meta, a Comissão Europeia anunciou em março de 2024 a abertura de investigações contra Apple e Google. Está sob foco da investigação regras de antidirecionamento das lojas de aplicativos de ambas empresas e a possível autopreferência do Google em seu motor de busca.