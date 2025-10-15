Meta faz mudanças drásticas no Instagram para proteger adolescentes; saiba mais

A Meta anunciou uma atualização significativa para reforçar o controle e a segurança de adolescentes com contas no Instagram. Divulgadas nesta terça-feira, 14, as medidas incluem o bloqueio de postagens com linguagem forte e conteúdos que incentivem comportamentos considerados prejudiciais, como acrobacias arriscadas ou referências a substâncias como a maconha.

Adolescentes também não poderão mais seguir contas que frequentemente compartilham conteúdos inadequados. Caso já sigam, a interação será bloqueada e eles não poderão visualizar postagens ou comentários.

Além disso, pais agora terão mais controle sobre as experiências online dos filhos, podendo ativar uma configuração ainda mais restritiva, chamada “Conteúdo Limitado”, caso suas contas estejam vinculadas.

Com as mudanças, a Meta visa complementar as configurações de segurança das “Contas para Adolescentes”, lançadas pela empresa no ano passado em resposta aos anos de críticas sobre os impactos da plataforma na saúde mental e bem-estar dos jovens.

As novas políticas alinham-se às diretrizes da Motion Picture Association (MPA), associação dos EUA que classifica filmes, visando garantir que adolescentes vejam conteúdos adequados à classificação PG-13 (recomendado para 13 anos). A MPA, no entanto, afirmou não ter sido consultada pela Meta antes do anúncio ou ter qualquer envolvimento com a iniciativa.

Elas surgem após reportagens questionando a eficácia das proteções nas “Contas para Adolescentes”. Um estudo recente revelou que 60% dos usuários entre 13 e 15 anos ainda veem conteúdos inseguros na plataforma, mesmo utilizando essas contas. A Meta contestou os dados, mas promete mais segurança.

A empresa também ampliará os filtros de pesquisa, bloqueando termos como “álcool” e “gore”, e ajustará seu chatbot de inteligência artificial para não fornecer respostas inadequadas a menores. Embora a Meta reconheça que, ocasionalmente, como nos filmes, os adolescentes possam encontrar conteúdo sugestivo, compromete-se a tornar essas situações mais raras.

Em meados de agosto, uma reportagem da Reuters revelou que as diretrizes internas da empresa para seus chatbots de IA permitiam conversas românticas ou sensuais com crianças, o que gerou mais preocupações sobre o uso das ferramentas da empresa por menores de 18 anos. Naquele momento, a Meta confirmou a autenticidade do documento, mas declarou ter removido as partes que autorizavam tais interações.

Implementação das mudanças

A partir desta terça-feira, 14, as mudanças começaram a ser aplicadas gradualmente em Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá, com expansão prevista para outros mercados em 2026.

As novas restrições de conteúdo da Meta serão aplicadas automaticamente a todos os usuários com menos de 18 anos. No entanto, adolescentes poderão retornar às configurações anteriores com a permissão dos pais, caso suas contas estejam vinculadas.

Anteriormente, usuários de 16 e 17 anos podiam optar por desativar proteções das contas para adolescentes sem autorização dos responsáveis. A Meta utiliza IA para estimar a idade dos usuários de forma independente da data de nascimento informada no cadastro.