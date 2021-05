Cadeiras gamer: marca premium volta a vender no Brasil; veja preços

A Vertagear, uma marca que fabrica modelos premium de cadeiras gamer, anuncia que irá retornar a vender seus produtos no país. O retorno simboliza o aquecimento do mercado, que viu novos competidores e aumento da demanda nos últimos meses, com cada vez mais consumidores trabalhando de casa e procurando soluções de entretenimento e diversão à frente dos computadores.

O retorno da marca acontece em uma parceria com a Evergame, sediada em Santos e que recentemente lançou a marca Force One, marca brasileira que conta com modelos mais de entrada, a partir de 899 reais. De acordo com a empresa, o hiato na participação aconteceu porque o modelo de negócios anterior não era o mais eficiente para trabalhar no país.

As cadeiras da Vertagear, por serem de um padrão mais elevado, começam em uma faixa de preço mais alta, a partir de 1.999 reais e podem ser adquiridas através do site oficial da empresa. As cadeiras são voltadas para profissionais e gamers que procuram mais conforto em cadeiras voltadas para pessoas de diferentes tamanhos e pesos. São sete modelos de cadeiras com um estilo de "corrida", e outros três mais próximas das cadeiras de escritório.

"O mercado brasileiro é muito importante e estratégico para a Vertagear, pois, além de ter uma comunidade gamer apaixonada e fiel, é o maior país da América Latina, região que vem que apresentando excelentes resultados nos últimos anos”, disse Martin Llanos, gerente de marketing e vendas da Vertagear, em nota à EXAME. “Agora, com a parceria que firmamos com a Evergame e a Force One, estamos certos de que teremos uma ótima presença no Brasil”.