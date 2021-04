Nova marca brasileira de cadeiras gamer lança modelos a partir de R$ 899

Com a necessidade de trabalhar de casa e de ainda usar o computador nas horas vagas para jogar e interagir com amigos, muitas pessoas apostaram no aprimoramento do home office no último ano. Isso inclui investimentos em cadeiras, mesas e periféricos apropriados para uma experiência.

De olho nesse mercado, a Force One, lança nesta segunda-feira, 26, quatro modelos de cadeira gamer no mercado brasileiro, com preços a partir de 899 reais — o valor já vem com descontos de 30 a 40% que a empresa está dando durante o lançamento. Os modelos comportam diferentes tamanhos de pessoas.

De acordo com João Paulo Martins, diretor comercial da marca, a expectativa é que o mercado em torno do produto cresça 5% ao ano até 2026, após buscas mais acirradas no último ano. Segundo ele, entre maio e junho do ano passado, a busca por cadeiras do tipo no comparador de preços Zoom cresceu 800% ante o mesmo período do ano anterior.

"Além da maior procura pelos jogadores, que buscam mais conforto e imersão para as partidas, isso reflete o crescimento de práticas como home office e ensino a distância, já que as pessoas precisam de cadeiras adequadas para passarem longos períodos sentados, seja para trabalhar ou estudar de casa", afirma Martins, que diz acompanhar o mercado há anos.

A Force One não fabrica os modelos no Brasil, e importa as cadeiras em parceria com a Vertagear. A empresa desenvolveu localmente estrutura de atendimento e suporte aos consumidores e afirma que a possibilidade de fabricar os produtos no país ainda é uma "ideia distante".

Para Martins, as cadeiras estão equipadas para competir com modelos de escritório. "Precisamos lembrar que vivemos um momento em que a mesma pessoa que busca alta performance profissional também quer conforto em seus momentos de lazer, e se preocupa em cuidar da saúde em diferentes âmbitos da vida. Quando um produto consegue atender plenamente múltiplas necessidades, o valor dele passa a ser inestimável", afirma.