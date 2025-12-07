Marca de suplementos para fertilidade e longevidade de mulheres recebe US$ 27 mi

Empresa de suplementos voltada para a saúde das mulheres, a Perelel garantiu um investimento de US$ 27 milhões da Prelude Growth Partners, com a participação de investidores já existentes, como Unilever Ventures, Willow Growth Partners e Selva Ventures. A empresa se destaca pela abordagem científica e pelo comprometimento com soluções respaldadas por pesquisas clínicas, além do foco na fisiologia feminina.

A nova rodada de financiamento marca uma fase de crescimento para a marca. Fundada com a missão de criar suplementos cientificamente comprovados para apoiar as mulheres em todas as fases de suas vidas, desde a fertilidade e gravidez até o pós-parto e a perimenopausa, a Perelel busca expandir ainda mais sua presença no mercado.

"A fundação médica de Perelel, juntamente com sua validação clínica e dedicação à pesquisa em saúde feminina, a torna única nesse segmento", afirmou Neda Daneshzadeh, cofundadora e sócia-gerente da Prelude Growth Partners. Ela ainda ressaltou o orgulho de apoiar a empresa na criação de uma marca inovadora, que está transformando o futuro da saúde da mulher.

Além disso, o investimento marca a transição da marca, que substitui os investidores anjos iniciais e busca acelerar sua expansão. Segundo Victoria Thain Gioia, cofundadora, CEO da Perelel e mãe de quatro filhos, o momento valida o que foi construído ao longo dos últimos cinco anos: "um negócio que prova que as mulheres confiam e retornam a marcas que investem em rigor clínico e soluções com respaldo médico”.

Empresa de saúde feminina abrangente

Com a parceria, a Perelel se prepara para expandir sua atuação além do suporte à gravidez e ao pós-parto, visando se tornar uma empresa de saúde feminina mais abrangente.

O aumento do investimento em uma empresa especializada em saúde feminina acompanha uma tendência crescente no mercado. A Midi Health, especializada em perimenopausa e menopausa, recentemente levantou US$ 50 milhões em uma rodada de Série C.

Enquanto isso, a Momentous lançou uma linha de suplementos desenvolvida com a cientista Dr. Stacy Sims e está alocando US$ 500 mil em pesquisa e desenvolvimento de produtos focados nesse público.