Magalu vs. Kabum: imbróglio judicial leva à demissão de ex-donos do e-commerce de informática

Fundado pelos irmãos Leandro e Thiago Ramos e comprado pelo Magazine Luiza por 3,5 bilhões de reais, o e-commerce de informática Kabum passa por uma fase bastante complicada internamente. No primeiro ato, a transação bilionária foi parar nos tribunais, após a dupla alegar que o banco Itaú favoreceu a varejista na assessoria da venda.

E, no mais recente episódio, as articulações dos irmão resultaram no desligamento dos dois fundadores por justa causa da varejista.

As informações foram obtidas pelo jornal Valor Econômico. Segundo a publicação, Thiago e Leandro Ramos tiveram seus contratos com o Magalu suspensos por 30 dias antes da decisão de encerrá-los. Os dois eram contratados pela CLT no Magazine Luiza.

A demissão por justa causa se deu, sobretudo, porque os fundadores do Kabum estavam trabalhando para criar uma nova empresa, que seria concorrente do Magalu.

Thiago e Leandro Ramos negam. Eles moveram uma ação trabalhista, acusando a empresa de demissão por justa causa “imotivada”. Se isso for comprovado, o Magalu terá que fazer uma série de pagamentos aos fundadores do Kabum, como multas rescisórias, bônus e danos morais.

Na ação trabalhista, os advogados dos irmãos dizem que a demissão foi uma retaliação.