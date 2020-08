Leitor de eBooks dobrável pode se tornar realidade; veja vídeo

Depois dos celulares dobráveis, os leitores eletrônicos de livros podem ser os próximos aparelhos a adotar o modelo. A empresa americana E Ink Corporation, por exemplo, desenvolveu o protótipo de um leitor dobrável, como um livro de verdade, com edição de PDFs permitida e caneta digital, o que dá ao usuário a possibilidade de escrever no aparelho como se ele fosse um caderno.

O vídeo, divulgado pelo site americano GoodEReader, mostra um hardware com cinco botões do lado direito do dispositivo e duas barras de luz para a iluminação. O leitor tem cerca de 26 centímetros e, quando fechado, se assemelha muito a um livro tradicional.

Enquanto a maioria dos leitores de livros eletrônicos, como o Kindle, já tem iluminação embutida dentro de si mesmos, o protótipo da E Ink opta por usar LED em uma barra em cima, o que prejudica um pouco a leitura em alguns locais do dispositivo. Para fechá-lo também é necessário fazer uma movimentação na barra, o que tira um pouco a flexibilidade do aparelho.

Ainda não se sabe quando a novidade estará disponível no mercado — e será que, assim como os celulares, se tornará uma tendência no mercado de e-readers? Vale ficar de olho.