Apesar dos valores altos, o iPhone 11, da Apple, é o celular mais vendido do mundo pelo quarto trimestre consecutivo, segundo uma análise da consultoria singapuriana Canalys. A empresa aponta que no terceiro trimestre de 2020, foram vendidas 16 milhões unidades do celular. Em segundo lugar, o iPhone SE vendeu 10 milhões de unidades — mesmo sendo mais barato, as funções mais aprimoradas do 11 foram determinantes na hora da escolha dos consumidores, de acordo com a Canalys.

A sul-coreana Samsung, líder global do mercado de smartphones, quase empatou com o iPhone SE, com o Galaxy A21S, com pouco menos de 10 milhões de unidades vendidas. Ao contrário dos iPhones mais caros, os smartphones da Samsung que apareceram na lista, em sua maioria, são de baixo custo — o mais caro é o A51 que, em quinto lugar, custa cerca de 1.600 reais no Brasil.

O mesmo acontece com os smartphones da Xiaomi. Em sexto lugar está o Redmi Note 9, incluindo o Redmi 10X 4G. Nenhum celular com a tecnologia 5G entrou na lista que levou em conta os meses de julho a setembro deste ano. A expectativa da Canalys é que, com o lançamento do iPhone 12 e de diversas versões de Androids com a tecnologia a situação mude já no próximo trimestre.

Vale lembrar que a Canalys leva em conta, no momento da análise, a quantidade de smartphones que foi vendida por unidade ao comércio, e não quantos efetivamente chegaram aos consumidores.

Confira a lista dos smartphones mais vendidos no mundo: