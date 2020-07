Invasão de contas custa caro e Twitter perde US$1,3 bi em valor de mercado

Mais do que um golpe de bitcoins, a invasão no Twitter, que afetou as contas dos bilionários Bill Gates, Elon Musk e do ex-presidente americano Barack Obama, custou caro para a empresa. A rede social perdeu 1,3 bilhão de dólares em valor de mercado na quinta-feira (16), um dia após a invasão.

A estimativa da empresa é de que aproximadamente 130 contas foram afetadas pelo ataque hacker e a investigação feita pela companhia aponta que o invasor (ou invasores) estava atrás de muito mais do que dar um golpe — mas não informa exatamente o que estavam procurando.

Por esse motivo algumas contas hackeadas ainda estão bloqueadas e impedidas de tuitar e todos os perfis da rede social estão proibidos de fazer o download do histórico de tuítes. “Estamos trabalhando com os donos das contas impactadas e continuaremos a fazer isso pelos próximos dias. Vamos continuar a investigar se dados não-públicos dessas contas foram comprometidos, e vamos dar atualizações se descobrirmos que isso aconteceu”, escreveu o Twitter em seu próprio perfil de suporte na rede social.

We have also been taking aggressive steps to secure our systems while our investigations are ongoing. We’re still in the process of assessing longer-term steps that we may take and will share more details as soon as we can.

