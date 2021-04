Instagram está trazendo mais publicidade para dentro do aplicativo

O Instagram está trazendo mais propagandas para dentro de seu aplicativo. A rede social de fotos e vídeos informou em comunicado recente que vai permitir a veiculação de publicidade no Reels, a ferramenta de vídeos curtos criada no ano passado para competir contra o TikTok.

Os anúncios em tela cheia serão testados inicialmente em alguns mercados específicos: Índia, Alemanha, Austrália e Brasil. A tendência é de que mais países recebam a atualização nos próximos meses.

A estratégia do Instagram é simples e semelhante a adotada para incluir publicidade nos Stories. Os anúncios podem ser veiculados por um período de até 30 segundos. Os usuários poderão interagir com o conteúdo, seja pressionando algum botão para comprar algo ou acessar uma outra página ou apenas “pulando” este Reels para visualizar o próximo.

A escolha do Brasil como um mercado teste para a nova ferramenta não é por acaso. O Instagram talvez seja neste momento a rede social queridinha dos brasileiros. Uma pesquisa recente realizada pela EXAME, inclusive, colocou a plataforma no topo da lista, superando até mesmo o WhatsApp, principal serviço de mensagens utilizado no país.

Além da veiculação de propagandas no Reels, o Instagram também está experimentando um novo tipo de formato para publicidade nos Stories. Chamada de Sticker Ads, a ferramenta permite que usuários posicionem “adesivos” em suas fotos e vídeos nos Stories. Esses adesivos são clicáveis e podem levar o internauta para um site ou loja virtual fora da rede social.

De acordo com a companhia, essa é a primeira vez que a empresa adota uma forma alternativa de veicular publicidade nos Stories. O recurso já está disponível para um grupo selecionado de usuários da rede social, incluindo anunciantes e criadores de conteúdo.