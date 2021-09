Instagram apresenta falhas e fica fora do ar nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 2, o Instagram aparenta estar fora do ar. Usuários estão reportando problemas para carregar o feed.

O site Down Detector, que agrega incidentes de usuários em serviços digitais, registrou um pico de reclamações de usuários por volta das 8 horas da manhã, no horário de Brasília.

No momento de publicação desta matéria, 49% dos usuários reportam problemas para entrar no aplicativo móvel e 27% com conexão no servidor.

No Twitter, "O Instagram" já acumula mais de 50.000 tuítes de usuários e "Meu Instagram" mais de 10.000.

Contatado pela EXAME, o Instagram afirmou que está ciente do problema e trabalha em solução. "Sabemos que algumas pessoas estão tendo dificuldade para acessar o Instagram. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", disse um porta-voz do Facebook.

Matéria em atualização. Mais informações em instantes.