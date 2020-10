Instagram anuncia nova ferramenta para facilitar compras no app

O Instagram anunciou uma nova ferramenta nesta segunda-feira, 5, que promete facilitar a compra e a venda de produtos por meio do aplicativo. A opção, que antes estava presente no feed e nos stories, agora estará disponível também em vídeos do IGTV — e, futuramente, devem chegar aos “reels”, vídeos curtos parecidos com funções semelhantes as do aplicativo chinês TikTok.

Em comunicado enviado à EXAME, a empresa afirmou que “as pessoas poderão assistir aos vídeos e comprar um produto com apenas alguns toques”. “Criadores de conteúdo e marcas ajudam a trazer novas tendências culturais para o Instagram, e as pessoas acessam nossa plataforma para se inspirarem com eles. Com Shopping no IGTV e, futuramente, no Reels, estamos facilitando as compras diretamente por meio de vídeos. Além de ajudar estas marcas e criadores a compartilhar suas histórias, alcançar mais clientes e fazerem negócios”, explicou Justin Osofsky, diretor de operações do Instagram.

O recurso pelo IGTV funcionará da mesma forma que já acontece no feed e nos stories: basta o consumidor clicar sobre um determinado produto para conferir o preço dele e, ao acessá-lo, será direcionado automaticamente para um site externo.

No ano passado, a rede social deu mais poder aos influenciadores digitais e pequenos e médios negócios para que eles também passassem a vender seus produtos com a ajuda da plataforma, a fim também de fortalecer a própria presença no comércio eletrônico.