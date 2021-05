Infeliz com seu plano? Saiba qual é a internet móvel mais barata no Brasil

Em um estudo inédito divulgado nesta semana, a plataforma Melhor Plano revelou os custos por gigabyte de internet móvel das operadoras brasileiras. O site, que é especializado na comparação de planos de telecomunicações, analisou o valor unitário do gigabyte da TIM, Oi, Claro e Vivo.

No Brasil, o maior valor cobrado pelo gigabyte em franquias móveis é de 8,76 reais, enquanto o menor valor é sete vezes mais baixo: apenas 1,19 real. Na análise, obtida com exclusividade pela EXAME, a Oi sai na frente das concorrentes como a opção mais vantajosa para o consumidor.

Os resultados foram calculados a partir da média de preços de todos os planos presentes no comparador do site. Ao indicar quais planos oferecem o melhor custo-benefício, a plataforma busca orientar a tomada de decisão dos consumidores a partir do comparativo de preços e gigabytes oferecidos.

Média nacional de preço/GB por faixa de gigabytes 0 a 20 GB R$ 6,06 20 a 60 GB R$ 4,94 60 a 100 GB R$ 4,75 Mais de 100 GB R$ 3,43

Afinal, escolher um pacote com uma quantidade menor de gigabytes sai mais caro do que uma opção com maior quantidade? A pesquisa aponta que sim. As franquias com mais de 100 GB acabam sendo a opção mais econômica. A análise mostra que a relação custo/quantidade de gigabytes é uma linha decrescente. Isso significa que os planos na faixa de 60 a 100 GB, por exemplo, saem mais em conta que um de zero a 20 GB, que é, na verdade, a escolha de menor vantagem se comparado a qualquer outro.

Relação preço por gigabyte de cada operadora

Claro Vivo TIM Oi 0 a 20 GB R$ 5,47 R$ 8,76 R$ 3,98 R$ 3,54 20 a 60 GB R$ 6,25 R$ 4,92 R$ 5,54 R$ 1,19 60 a 100 GB R$ 5,00 N/E R$ 4,50 R$ 1,19 + 100 GB R$ 3,87 N/E R$ 2,99 *

Em 2021, a Oi apresentou os melhores valores em todas as faixas de pacote de dados, dos simples aos intermediários e completos. A diferença de preço entre seus planos de até 20 GB pode até parecer pequena se comparada à TIM, por exemplo, mas é nas faixas seguintes que a discrepância em relação às concorrentes se torna mais visível, já que o valor cai à medida que o plano aumenta. Recentemente, a operadora também deu um passo além, oferecendo uma franquia promocional* de serviços móveis com oferta ilimitada de internet para qualquer serviço online — sem consumir dados do pacote.

Porém, um ponto importante a ser considerado é que, mesmo oferecendo a melhor alternativa no quesito preço, a Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida de 2020 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) revelou que a Oi tem o maior índice de insatisfação entre seus clientes, seja na modalidade pré, seja na pós-paga.

A TIM também se mostra como uma opção relevante, ficando em segundo lugar no quesito preço, com planos vantajosos tanto para quem procura por um pacote básico quanto para os que desejam planos grandes. Com exceção da Oi, a operadora só perde na faixa de 20 a 60 GB, quando a média da Vivo é de 4,92 reais.

Importante ressaltar que os resultados da pesquisa foram calculados a partir da média dos preços dos planos controle e pós-pago de cada operadora no Brasil, o que significa que eles podem variar de acordo com o estado ou cidade.

Além disso, outros fatores podem influenciar a escolha por um plano específico, como o acesso gratuito a aplicativos e redes sociais, ligações e SMS ilimitados e demais bônus e descontos. Por isso é importante comparar as ofertas para identificar o que faz mais sentido para o consumidor. A plataforma oferece, gratuitamente, uma ferramenta para a comparação das ofertas de diferentes operadoras e pode ser acessado aqui.

