iFood lança chip com internet e apps ilimitados por R$ 25 para entregadores

O iFood começou a oferecer nesta quarta, 25, um plano de telefonia móvel para entregadores cadastrados, com 15 GB de internet e uso ilimitado de WhatsApp e Waze por R$ 25 mensais. O serviço é fruto de uma parceria com a Surf Telecom, operadora virtual que utiliza a rede da TIM.

O chip é pré-pago e pode ser ativado por meio de SIM card físico ou e-SIM. O entregador terá 30 dias de uso antes da necessidade de recarga. O plano será liberado em fases, de acordo com a categoria do entregador no programa de reputação da empresa.

Entregadores da categoria Super Diamante recebem o iFood Chip de forma gratuita a partir de hoje, com bônus de 5 GB. Em outubro, será a vez dos da categoria Ouro. Em novembro, o plano será aberto para todos os entregadores.

O link para solicitação do chip será enviado pelo aplicativo. O entregador preencherá um cadastro rápido para receber o chip em casa.

Segundo Johnny Borges, diretor de impacto social do iFood, os entregadores gastam, em média, R$ 50 por mês com telefonia. A nova oferta busca reduzir esse valor à metade.

Uber já oferece plano similar com bônus para motoristas mais bem avaliados

O modelo adotado pelo iFood segue o caminho já trilhado por outras empresas da gig economy, como a Uber. Desde 2022, a empresa oferece o Uber Chip, com pacote de 9 GB por R$ 15 mensais, também usando a rede da TIM via Surf Telecom.

O plano da Uber inclui acesso liberado ao app Uber Driver, além de WhatsApp e Waze, com chamadas e SMS ilimitados. Motoristas na categoria Diamante recebem mais 3 GB como bônus.

Essas ofertas têm sido usadas como ferramentas de fidelização e estímulo ao desempenho nas plataformas, além de tentativa de reduzir o custo de operação dos trabalhadores conectados.