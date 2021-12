Ifood é multado em R$ 1,5 mi por invasão que trocou nomes de restaurantes

No dia 2 de novembro, os usuários que entrassem no aplicativo do Ifood encontrariam o serviço diferente. Por conta de uma invasão hacker, os nomes dos restaurantes foram trocados por ofensas políticas e até mensagens antivacinas. Dentre os nomes dos estabelecimentos alterados estão "Lula Ladrão", "Bolsonaro 2022", "Marielle de Franco Peneira" e "Vacina Mata".

Mas, para além do susto, o Procon do Rio de Janeiro resolveu multar o serviço de entregas em 1,5 milhão de reais. A entidade entendeu que a empresa não esclareceu quais informações pessoais dos consumidores foram afetadas.

A companhia também deveria dizer qual foi o tempo necessário para correção, quantas compras foram realizadas durante o período e quem foi a empresa prestadora de serviços que permitiu a mudança dos nomes.

Como o iFood não se manifestou, eis a multa.