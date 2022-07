IA que ajuda a programar do Github tornou os desenvolvedores mais produtivos, diz pesquisa

Em 2021, a plataforma de hospedagem de código-fonte GitHub disponibilizou uma prévia do Copilot, uma ferramenta de inteligência artificial que, ao ser conectada ao editor de programação do profissional, oferece sugestões assertivas de códigos, como se fosse um autocompletar no digitador do smartphone.

De lá pra cá, o recurso não só caiu no gosto de quem escreve códigos, como se mostrou um exímio companheiro de trabalho. É o que mostra um pesquisa divulgada recentemente pelo GitHub, que consultou 2 mil programadores, e obteve dados que mostram que mais de 60% deles tiveram um alto incremento de produtividade ao usar o Copilot.

Com o levantamento validando a ferramenta e indicando que IA pode ajudar desenvolvedores a serem mais produtivos enquanto programam, o GitHub Copilot foi disponibilizado para toda a comunidade da plataforma e pode ser instalado pelo link.

Com a adoção mais ampla, será possível medir com mais detalhes os momentos onde a IA se mostrar uma boa conselheira e até criar mais atribuições para ela.

Como funciona o Copilot do GitHub

Na rotina dos desenvolvedores é corriqueiro ter que lembrar comandos de atalho no teclado ou recorrer à buscas no Google e no StackOverflow.

Assim, a ideia do Copilot é substituir a busca e automatizar a rotina ao ajudar a manter o fluxo de trabalho.

Na prática, como mostrou a pesquisa, a ferramenta poupa tempo de uma pesquisa ou de um incursão mental até determinado código.