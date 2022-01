As 5 linguagens de programação mais usadas no mundo, segundo o GitHub

A plataforma de hospedagem de código-fonte GitHub, onde programadores comumente postam seus portfólios, divulgou nesta terça-feira,18, o relatório anual Octoverse de 2021, que analisa o desenvolvimento do mercado de progração e as linguagens mais utilizadas pela comunidade de desenvolvedores no Brasil e no mundo.

Segundo o GitHub, embora o mercado sul-americano tenha contribuído com apenas 6% do número total de programadores em todo o mundo, em comparação com a América do Norte e Ásia que, juntas, tiveram 60% dos desenvolvedores de software contribuindo com código, esta região foi a que mais cresceu em comparação com o ano anterior. O Brasil, em particular, é uma das comunidades de desenvolvedores de software que mais cresce no mundo, com um crescimento anual de 40% no total de usuários.

No país as linguagens que mais crescem ano a ano, classificadas em ordem, foram: Javascript, Sass CSS, Blade, Linguagem de configuração HashiCorp, Elixir, Typescript, Kotlin, Go, Lua e Python. A popularidade de Javascript e Sass CSS no Brasil foi semelhante ao crescimento de ambas as linguagens globalmente, enquanto o aumento do uso da Blade e da linguagem de configuração Hashicorp foi mais específico para o Brasil.