Huawei lança nova geração de telas inteligentes Smart Screen MateTV em Shenzhen

Huawei revela a Smart Screen MateTV, com recursos avançados de imagem, áudio e interação por gestos, elevando a experiência de uso a um novo patamar

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 15h39.

A Huawei anunciou no dia 20 de agosto, durante a conferência "Grande Mate, Grande Diferença", a nova geração de telas inteligentes, a Huawei Smart Screen MateTV.

O modelo topo de linha apresenta o sistema HarmonyOS 5, o chip de imagem independente Honggu Vivid e a tecnologia Huawei Lingxi Hover Touch, que permite interação por gestos com múltiplos dedos e latência de apenas 8 ms.

Com um design ultrafino, a tela oferece 99% de aproveitamento da área e possui apenas 36,9 mm de espessura, permitindo instalação próxima à parede.

A tecnologia Huawei Super Mini LED proporciona brilho de 5000 nits e gama de cores de 91%, enquanto o chip Honggu Vivid aprimora o processamento de imagens.

Interface e experiência de uso

A interface unifica a experiência dos dispositivos Huawei, como smartphones, tablets e PCs, integrando ícones, animações e cursores.

A tela suporta efeitos de campo de luz e UI 4K, além de uma taxa de atualização elevada e renderização 3D em tempo real, ideal para jogos.

Desempenho e multitarefas

Com 12 GB de RAM, o aparelho oferece desempenho robusto para rodar aplicativos e jogos mobile.

A tecnologia Lingxi Hover Touch permite abrir aplicativos, acessar multitarefas, ajustar volume e brilho com simples gestos.

A caneta inteligente Huawei Lingxi, inclusa no modelo, possibilita desenho e escrita direta na tela.

O modelo vem equipado com o sistema de áudio HUAWEI SOUND 3.2.2, com configuração de som 7.1.4.

A integração com dispositivos Huawei permite continuar aplicativos ou músicas do celular para a tela sem interrupções.

Inteligência artificial e funcionalidades

Com uma câmera de 50 MP, a Smart Screen MateTV oferece chamadas de vídeo 4K e rastreamento de pessoas.

A inteligência artificial presente no aparelho reconhece rostos e vozes de cada usuário, recomendando conteúdos personalizados e filtrando opções para crianças ou idosos.

A tecnologia também facilita a busca de filmes por enredo ou ator, além de fornecer recomendações baseadas no histórico de uso.

Hub central e conectividade

A tela pode ser utilizada como um hub central para a casa, integrando sistemas de carros e smartwatches, espelhamento 4K sem perda de qualidade e transformando aplicativos móveis em super desktop.

