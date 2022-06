Google terá novo escritório e centro de engenharia no Brasil em 2023

O Alphabet – grupo por trás do Google – anunciou a inauguração de um novo escritório dedicado ao serviço Google Cloud e de um centro de engenharia no Brasil. Essas unidades devem ficar prontas no ano que vem e dão sequência aos investimentos da gigante de tecnologia por aqui, que, desde 2017, dedicou aproximadamente 1,6 bilhão de reais para infraestrutura da divisão “em nuvem”.

Para a companhia norte-americana, esse aporte bilionário permitiu que os usuários do Google Cloud diversificassem o portfólio de serviços, além de expandirem as possibilidades digitais e conduzissem novos negócios. Em janeiro deste ano, a Alphabet confirmou a contratação de 200 engenheiros para aprimorarem tecnologias de privacidade, segurança e moderação de conteúdos abusivos.

Durante o anúncio das novas estruturas no país, representantes da empresa afirmaram que o centro de engenharia (segundo do conglomerado por aqui) marca uma nova etapa nos planos de expansão do Google no mercado brasileiro. E a previsão é de que também dobre o número de funcionários na área, com foco nos “talentos locais”, para criar produtos para todos os mercados globais.