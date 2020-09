Google segue Amazon e Apple e anuncia novo Chromecast com controle remoto

Durante o evento de dispositivos do Google, que aconteceu nesta quarta-feira, 30, a empresa anunciou o novo sistema operacional do Chromecast. Com os serviços do produto embutidos em uma Google TV, os usuários não precisarão mais controlar seus filmes e séries por meio dos dispositivos móveis.

O Chromecast com Google TV virá com um controle remoto Bluetooth, possibilitando que este não seja mais controlado pelo aplicativo do celular. Além disso, o novo sistema combinará canais de TV a cabo com serviços de streaming, ampliando a gama de conteúdos previamente disponíveis com o Chromecast.

O Google TV é a nova interface disponível para reunir diversos serviços, tanto do Google como de outras empresas – e também tem um aplicativo próprio de mesmo nome para celulares. É diferente, porém, do Android TV – sistema operacional para televisores Smart. O novo Google TV pode ser compreendido como uma fusão entre os serviços de filmes/séries e canais de televisão da companhia, antes chamado de Google Play Filmes.

A mudança aproxima o produto do Google do Fire TV e da Apple TV, e também inclui um visual diferente das últimas gerações. O novo sistema transmite imagens com qualidade em até 4K e 60 quadros por segundo, além de ter suporte para a Google Assistente por meio de um microfone lateral.

Novo visual do Chromecast, agora com microfone embutido e conexão Bluetooth

Os serviços de streaming e conteúdos online — como Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime Video e Spotify — estão todos disponíveis na plataforma de mídia Google TV. Sendo assim, a divisão entre os serviços por assinatura e a programação ao vivo é bem definida.

O usuário também poderá utilizar o dispositivo para visualizar fotos com o Google Fotos, além de outros serviços já distribuídos pelo Google

Nos Estados Unidos, o Chromecast com Google TV custará 49,99 dólares e pode ser adquirido nas cores branco, azul ou rosa. O Google informou que irá lançar o dispositivo nos demais países ainda neste ano, mas ainda não informou a data de lançamento nem o preço no exterior — incluindo o Brasil.