Olympikus entra na era dos supertênis com o Corre Pace e mira elite do running

A Olympikus decidiu avançar para o território mais técnico do running. O novo Corre Pace é o primeiro modelo da empresa enquadrado na categoria dos supertênis, calçados com placa de carbono e espumas supercríticas voltados a performance máxima. A edição será limitada a 1.500 unidades, com preço sugerido de R$ 1.999,99 e vendas a partir de 7 de março.

Com 140g (tam. 40) e drop de 6 mm, o modelo aposta em uma combinação clássica da categoria: espuma expandida com nitrogênio, placa de carbono e geometria Rocker acentuada para favorecer transições rápidas. A entressola usa Peba expandido e usinado por Sheets CNC, processo de corte computadorizado que busca padronizar resposta e leveza. Já a placa Carbon-G traz três camadas de fibra para equilibrar impulsão e estabilidade.

Ao produzir o modelo no Brasil, a controladora Vulcabras tenta ocupar um espaço historicamente dominado por marcas internacionais. O preço elevado dentro do portfólio da Olympikus indica uma estratégia clara: posicionamento e validação tecnológica antes de escala.

Formação de atletas entra na equação

A marca também anunciou o Corre do Amanhã, programa criado com o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima. A iniciativa terá foco em atletas de 18 a 23 anos, oferecendo suporte técnico, médico, educacional e estrutura de treinamento em Campinas (SP).

O projeto leva a assinatura de Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, e reforça a narrativa de longo prazo da empresa: combinar produto de elite com investimento na base.

Com o Pace, a Olympikus testa sua capacidade de competir no topo da pirâmide do running. O volume é pequeno, mas o recado é amplo: a marca quer disputar não só preço, mas também tecnologia.