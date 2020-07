Google não renova domínio de site e pode expor usuários a golpes

O Google pode ter esquecido de renovar o domínio do site blogspot.in, o que fez com que milhares de blogs nas últimas semanas se tornassem indisponíveis. A versão indiana do Blogger expirou em junho, mas outras versões do site, como a brasileira, ainda estão disponíveis. Apesar disso, o “erro” do gigante de tecnologia pode custar caro — e ir muito além dos 5.999 dólares que um usuário precisa desembolsar para comprar o domínio na Índia.

Isso porque, agora, o site pode acabar caindo nas mãos de qualquer pessoa, inclusive de um criminoso que pretende utilizar os sites para a aplicação de golpes e o espalhamento de conteúdos maliciosos. Com o contrato não renovado, cerca de 4,4 milhões de sites foram derrubados.

Desde 29 de junho, o blogspot.in está no nome de uma empresa chamada Domainming. Segundo o site Bleeping Computer, todos os links que levavam a esses blogs, inclusive os compartilhados nas redes sociais, ficaram quebrados na internet e não podem mais ser acessados.

Procurado pela EXAME, o Google ainda não se pronunciou sobre o caso.

