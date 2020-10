Google lança atualização que corrige falha capaz de sequestrar computador

O Google, lançou hoje uma nova versão de seu navegador, Chrome, que corrige cinco falhas de segurança digital e deve ser baixada por usuários de todos os sistemas operacionais: Windows, Mac e Linux. O principal risco identificado é o de uma vulnerabilidade capaz de permitir o sequestro de computadores pela internet. O amanhã está sendo escrito hoje. Você está preparado para escrever o seu? Conheça o curso de inovação da EXAME Academy

De acordo com a companhia, trata-se de uma vulnerabilidade “zero day”, ou seja, recém-descoberta. O responsável por identificá-la é Sergei Glazunov, pesquisador de segurança do Project Zero, projeto dirigido pelo gigante de tecnologia para identificar falhas.

Ele apontou o problema no dia 19 de outubro. Em seguida, uma correção emergencial foi desenvolvida no dia seguinte e divulgada hoje, 21.

Embora o aplicativo avise os usuários a respeito de novas versões de forma automática, é necessário acionar manualmente a atualização. Ainda segundo o gigante de tecnologia, é altamente recomendado que as pessoas migrem para a nova versão assim que possível.