Galaxy Z Fold7 é o celular de quem ama criar para redes sociais

Novo smartphone dobrável da Samsung ajuda a transformar qualquer ideia em conteúdo, mesmo para quem não é criador profissional; câmera, design e IA ajudam a turbinar qualidade das criações

Lançamento do Galaxy Z Fold7: smartphone dobrável da Samsung vem com câmera de 200 MP e ferramentas de inteligência artificial para criação de conteúdo. (Samsung/Divulgação)

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11h05.

Nem todo mundo vive de criar conteúdo. Mas muita gente gosta de registrar, experimentar e compartilhar o que vive. Seja em um fim de semana especial, seja uma viagem, seja uma ideia que surge de repente, a vontade de transformar momentos em vídeos, fotos e posts faz parte do nosso dia a dia. E é justamente para esse público que o novo Galaxy Z Fold7, da Samsung, parece feito sob medida.

Lançado em julho, o smartphone dobrável combina uma série de características que apoiam quem deseja dar asas à criatividade — como o design refinado, a câmera de 200 MP, o Galaxy AI e o Gemini, o assistente inteligente do Google. É um dispositivo que une potência e simplicidade, pensado para quem quer transformar ideias em conteúdo sem depender de ferramentas complexas ou edições demoradas. E para quem trabalha com isso, os resultados são ainda mais interessantes.

No vídeo a seguir, a social media Vitória Calixto, da EXAME, mostra como o Galaxy Z Fold7 acompanha todo o processo criativo de um conteúdo, do primeiro insight até o post final. Para isso, ela utiliza diferentes ferramentas do smartphone da Samsung, da poderosa câmera ao design dobrável, que permite a gravação do material com apoio estável, sem precisar de um tripé. O formato dobrável transforma o Galaxy Z Fold7 em um pequeno estúdio de bolso, o que é uma mão na roda para quem não quer perder um instante para registrar a ideia.

yt thumbnail

Além disso, o Galaxy AI também faz a diferença. Presente não só no Z Fold7, mas também em outros dispositivos da marca, como o Galaxy S25 Ultra e o ultrafino Galaxy S25 Edge, a tecnologia ajuda na edição de fotos, vídeos, na tradução de falas, no resumo de áudios e até mesmo na produção de legendas para seus posts.

Mais do que um smartphone, o Galaxy Z Fold7 é um convite à expressão. Um companheiro para quem gosta de transformar curiosidade em criação, sem precisar ser expert em tecnologia. Afinal de contas, o prazer de criar não depende de ter milhões de seguidores. Parafraseando aquele velho slogan do cinema, depende de um celular na mão e uma boa ideia na cabeça.

* Para mais informações sobre o produto, acesse: https://www.samsung.com/br/smartphones/galaxy-z-Fold7/

