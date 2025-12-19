Final do ano se consolida como período de maior risco cibernético no Brasil

Nos últimos anos, os meses de novembro e dezembro se consolidaram como o período de maior concentração de ataques cibernéticos no Brasil, superando os meses tradicionais de pico, que costumavam ser junho, julho e agosto. Essa tendência, identificada pela Huge Networks, especializada em mitigação de ataques e infraestrutura de proteção, se intensificou a partir de 2023.

De acordo com levantamento da empresa, até 2022, a incidência de ataques variava ao longo do ano. O pico de atividade cibernética geralmente ocorria no meio do ano, mas, a partir de 2023, o quarto trimestre passou a concentrar 66,55% de todos os ataques mitigados pela Huge, com novembro e dezembro respondendo por 56,86% desse volume.

Em 2024, o padrão se repetiu, com 52,23% dos ataques ocorrendo entre outubro e dezembro, sendo 43,9% apenas nos dois últimos meses daquele ano. Os dados analisados pela Huge Networks consideram o tráfego de cerca de 1.600 provedores regionais em todo o Brasil, abrangendo desde pequenos ISPs até grandes redes estaduais.

Matheus Castanho, líder técnico da empresa, explica que a mudança no padrão de ataques não é por acaso, considerando o aumento do tráfego gerado pelas datas comemorativas e a redução natural das equipes. Assim, ele destaca que “é o momento em que um ataque causa mais impacto e, portanto, se torna mais atrativo para os criminosos".

Intensidade dos ataques também cresce

Além da concentração no final do ano, a magnitude dos ataques também aumentou significativamente, com algumas ofensivas ultrapassando 3 Tbps de tráfego e 1 bilhão de pacotes por segundo – números inéditos no mercado brasileiro.

Assim, não é mais possível considerar o final do ano uma "época tranquila para a segurança digital". A preparação para enfrentar essas ameaças é essencial. Segundo relatório da empresa especializada Fortinet, somente no primeiro semestre de 2025, 315 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos foram registradas no Brasil, representando 84% dos 374 bilhões identificados em toda a América Latina.