Fim do Like? Facebook testa novo design que exclui botão de curtir páginas

O Facebook está testando um novo layout para a rede social. A principal novidade é que o botão de Curtir (ou Like, em inglês) pode deixar de ser exibido nas Páginas. A ideia é oferecer um design mais limpo e que permita aos internautas visualizar mais facilmente o conteúdo desta seção, principalmente no aplicativo da rede social para dispositivos móveis.

Mas isso não quer dizer que será impossível curtir o conteúdo publicado por essas páginas. A ideia do Facebook é permitir que as pessoas apenas sigam as páginas. O número de seguidores de cada uma das páginas será exibido no lugar da quantidade de curtidas que cada página recebeu ao longo dos anos.

Isso significa que não será mais possível apenas curtir uma página, mas sem segui-la na rede social. Quem seguir a página, receberá o conteúdo publicado por esta em seu feed. É uma mudança importante para que o Facebook exiba de forma mais fidedigna o verdadeiro alcance de cada página criada na plataforma.

Por ora, as mudanças ainda estão sendo avaliadas pela empresa e somente um pequeno número de páginas já teve seu desenho gráfico alterado. São perfis profissionais de figuras públicas como atores, autores, criadores de conteúdo, bandas e páginas de livros. Não há previsão de quando as novidades estarão disponíveis para todos os usuários.

Gerenciamento inteligente

Há mudanças também no gerenciamento das páginas. O Facebook vai permitir que os donos das páginas possam conceder limitações de acesso aos criadores de conteúdo que têm acesso às páginas. Desta forma, será possível impedir que um determinado usuário possa apenas enviar mensagens para outras pessoas na rede social limitando-o às postagens no feed, por exemplo

Para permitir uma melhor conexão com os seguidores, os administradores das páginas do Facebook terão novas ferramentas para medir a performance das postagens realizadas. Neste ponto, destaque para as novas métricas que contabilizam também o alcance das postagens vinculadas a conta do usuário no Instagram.

Outra mudança é que será possível visualizar mais facilmente o feed de seus seguidores e se conectar com eles, adicionando-os ou interagindo com as postagens, utilizando seus perfis pessoais da rede social. Isso já era possível de ser feito, mas exigia um processo mais trabalhoso. Agora ficará mais fácil alternar entre as contas.