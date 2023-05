Fim do Google? Bill Gates acredita que inteligência artificial pode mudar tudo

O fundador da Microsoft Bill Gates acredita que a ascensão de mecanismos de busca com inteligência artificial (IA) pode significar a morte de gigantes como o Google e Amazon – pelo menos na forma como as conhecemos hoje.

Nesta segunda-feira, 22, o bilionário falou sobre a chegada de chatbots como o ChatGPT da OpenAI, que tem investimento de US$ 10 bilhões da Microsoft, durante o evento AI Forward 2023, em São Francisco, nos Estados Unidos.

Gates disse que a competição tecnológica mais importante no momento é a do desenvolvimento de IAs generativas, e que ele ficaria desapontado caso a própria empresa não estivesse nessa corrida.

O futuro da IA, segundo Bill Gates

Na visão do filantropo, o assistente de IA 'vencedor' será capaz de ajudar uma pessoa a ler "as coisas que você não tem tempo" e realizar tarefas por comando de voz ou texto. As informações são da agência de notícias Reuters.

Apesar de acreditar que big techs como Google e Meta têm grandes chances de criar o próximo novo grande produto com IA, o magnata não descarta a opção de uma startup virar líder no mercado. Ele diz estar "impressionado com algumas startups" como a Inflection.

"Qualquer que seja o vencedor, isso é o mais importante, porque você nunca mais irá a um site de busca, nunca mais irá a um site de produtividade, nunca mais irá à Amazon", disse Gates. Por último, o bilionário ressaltou que ainda deve levar um tempo para que este momento chegue.