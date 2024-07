Xiaomi Poco F6 Pro vale a pena? Veja detalhes e ficha técnica

O Xiaomi Poco F6 Pro, lançado globalmente pela Xiaomi em maio de 2024, combina especificações de alto desempenho e design sofisticado. Equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 2, uma tela WQHD+ de 6,67 polegadas e uma bateria de 5000 mAh, este smartphone promete uma experiência de uso premium e duradoura.

Câmera frontal do Poco F6 Pro é boa?

A câmera frontal de 16 MP do Poco F6 Pro é ideal para selfies e videochamadas, proporcionando fotos nítidas e detalhadas. Com suporte para gravação de vídeo em 1080p a 30/60 fps, a câmera frontal garante clareza e definição excepcionais. Além disso, possui recursos como modo noturno, modo retrato, filmagem HDR, obturador por gesto e modo burst, tornando-a versátil para diversas situações.

Câmera traseira do Poco F6 Pro

A configuração de câmera traseira tripla inclui:

Principal : 50 MP com sensor Light Fusion 800, tamanho de pixel 2.0μm (4-em-1 Super Pixel), abertura f/1.6, e sensor de 1/1.55", equipada com OIS.

: 50 MP com sensor Light Fusion 800, tamanho de pixel 2.0μm (4-em-1 Super Pixel), abertura f/1.6, e sensor de 1/1.55", equipada com OIS. Ultra-angular : 8 MP, abertura f/2.2, FOV 119°.

: 8 MP, abertura f/2.2, FOV 119°. Macro: 2 MP, abertura f/2.4.

As funções de fotografia incluem modo de disparo contínuo 2.0, modo de 50 MP, câmera de filme, modo documento, modo Pro, panorama, captura de movimento, modo noturno, modo retrato, exposição longa e HDR.

A gravação de vídeo com a câmera traseira suporta:

8K : 24 fps

: 24 fps 4K : 24/30/60 fps

: 24/30/60 fps 1080p : 30/60 fps

: 30/60 fps 720p : 30 fps

: 30 fps Vídeo em câmera lenta : 720p a 120/240/480/960/1920 fps 1080p a 120/240/960 fps

:

Além disso, possui recursos como filme curto, câmera lenta, vídeo estável e teleprompter de vídeo.

Poco F6 Pro: bateria

A bateria de 5000 mAh do Poco F6 Pro oferece excelente autonomia, suportando um dia inteiro de uso intenso. O suporte para carregamento rápido de 120W permite que o dispositivo seja recarregado completamente em poucos minutos, proporcionando mais conveniência e menos tempo de espera.

Tela do Poco F6 Pro é boa?

A tela WQHD+ Flow AMOLED de 6,67 polegadas do Poco F6 Pro possui uma resolução de 3200 x 1440 pixels e taxa de atualização de 120Hz. Com brilho de até 4000 nits no pico, a tela oferece uma experiência visual imersiva, ideal para assistir vídeos, jogar e navegar na internet. A profundidade de cor de 12 bits e a gama de cores DCI-P3 garantem cores vibrantes e alta definição. A tela também é protegida pelo Corning Gorilla Glass Victus.

Performance do Poco F6 Pro

O Poco F6 Pro é equipado com o poderoso processador Snapdragon 8 Gen 2, fabricado com tecnologia de processo de 4nm da TSMC. Este processador octa-core possui um núcleo principal Cortex-X3 rodando a 3.19GHz, dois núcleos Cortex-A715 a 2.8GHz, dois núcleos Cortex-A710 a 2.8GHz e três núcleos Cortex-A510 a 2.0GHz, garantindo um desempenho extremamente rápido e eficiente. A GPU Adreno oferece gráficos de alta qualidade para jogos e aplicativos exigentes.

Armazenamento e RAM do Poco F6 Pro

O Poco F6 Pro vem com três opções de armazenamento e RAM: 12GB de RAM + 256GB de armazenamento, 12GB de RAM + 512GB de armazenamento, e 16GB de RAM + 1TB de armazenamento. Utilizando LPDDR5X para RAM e UFS 4.0 para armazenamento, o dispositivo garante velocidades de leitura e escrita rápidas, proporcionando uma experiência de uso fluida e eficiente. Com essa combinação, você tem espaço de sobra para aplicativos, fotos, vídeos e mais.

Ficha técnica do Poco F6 Pro

Processador:

Snapdragon 8 Gen 2

CPU: Octa-core (1x Cortex-X3@3.19GHz, 2x Cortex-A715@2.8GHz, 2x Cortex-A710@2.8GHz, 3x Cortex-A510@2.0GHz)

GPU: Adreno

Memória e Armazenamento:

12GB/16GB RAM + 256GB/512GB/1TB armazenamento

Dimensões e Peso:

Altura: 160,86 mm

Largura: 74,95 mm

Espessura: 8,21 mm

Peso: 209 g

Tela:

WQHD+ Flow AMOLED, 6,67"

Resolução de 3200 x 1440 pixels, 526 ppi

Brilho: até 4000 nits (pico)

Taxa de atualização: até 120Hz

Proteção: Corning Gorilla Glass Victus

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP, f/1.6, OIS, sensor Light Fusion 800, Super Pixel 2.0μm (4-em-1)

Ultra-angular: 8 MP, f/2.2, FOV 119°

Macro: 2 MP, f/2.4

Câmera Frontal:

16 MP, f/2.4

Bateria:

5000 mAh

Carregamento rápido de 120W (USB-C)

Segurança:

Sensor de impressão digital na tela

Desbloqueio facial com IA

Conectividade:

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC

Áudio:

Alto-falantes estéreo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

Sistema Operacional:

Xiaomi HyperOS

Para mais detalhes, acesse a ficha técnica completa.