Após Google, Amazon e Microsoft, Apple busca especialistas e mira em inteligência artificial

Após sucessos de inteligência artificial (IA) como ChatGPT e MidJourney fazerem sucesso nas mãos das startups, as gigantes da tecnologia não querem ficar para trás na corrida pelo melhor programa. No entanto, após Google, Amazon e Microsoft anunciarem seus projetos, muitos se questionaram sobre a posição da Apple nesta corrida. Agora, a empresa busca trazer mais talentos do setor para trabalharem em soluções de inteligência artificial.

Desde 27 de abril até agora, a Apple já anunciou mais de uma dúzia de empregos envolvendo a inteligência artificial generativa, vertente de tecnologia usada por programas como o ChatGPT que vem se destacando nos últimos tempos.

Alguns dos anúncios buscam por especialistas em machine learning “apaixonados por construir sistemas autônomos extraordinários”. Apesar disso, as vagas não informam se existe um projeto da Apple em andamento para o desenvolvimento de um programa de inteligência artificial próprio.

As vagas estão em equipes que incluem experiência de sistema integrado, experiência básica com programação de linguagem natural (PLN), P&D de aprendizado de máquina (machine learning) e grupo de desenvolvimento de tecnologia localizados em San Diego, Bay Area e Seattle.

Algumas das funções se concentram especificamente em aplicativos de IA generativos visuais, para especialistas em aprendizado de máquina trabalharem em “modelagem generativa visual para alimentar aplicativos em fotografia computacional, edição de imagem e vídeo, forma 3D e reconstrução de movimento [e] geração de avatar”.

Visão da Apple sobre IA

A empresa, que foi pioneira em 2011 no uso de inteligência artificial para assistente de voz Siri, tem demonstrado sinais mistos sobre a inteligência artificial generativa. Inclusive, proibiu seus funcionários de utilizarem o ChatGPT a fim de evitar o vazamento de dados internos.

Durante sua teleconferência de resultados do segundo trimestre no início deste mês, o CEO Tim Cook evitou dar respostas específicas a perguntas sobre o que a empresa está fazendo na área - mas também não a descartou. Embora a IA generativa seja “muito interessante”, disse ele, a Apple seria “deliberada e ponderada” em sua abordagem.

Mas segundo o Wall Street Journal, a empresa estaria sim desenvolvendo seus próprios produtos de inteligência artificial generativa. Uma reportagem de março no The New York Times também detalhou como a Apple realizou um evento interno para mostrar o trabalho que estava fazendo sobre “conceitos de geração de linguagem”, grandes modelos de linguagem e outras ferramentas de IA.

