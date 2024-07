Xiaomi Poco F6 vale a pena? Veja detalhes e ficha técnica

O Xiaomi Poco F6 combina especificações de alto desempenho e design sofisticado. Equipado com o processador Snapdragon 8s Gen 3, uma tela CrystalRes 1.5K de 6,67 polegadas e uma bateria de 5000 mAh, este smartphone promete uma experiência de uso premium e duradoura.

Câmera frontal do Poco F6 é boa?

A câmera frontal de 20 MP do Poco F6 é ideal para selfies e videochamadas, proporcionando fotos nítidas e detalhadas. Com suporte para gravação de vídeo em 1080p a 30/60 fps, a câmera frontal garante clareza e definição excepcionais.

Câmera traseira do Poco F6

A configuração de câmera traseira tripla inclui um sensor principal de 50 MP, uma câmera ultra-angular de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP. Esta combinação oferece versatilidade e qualidade em diversas situações fotográficas, desde paisagens amplas até detalhes minuciosos.

Poco F6: bateria

A bateria de 5000 mAh do Poco F6 oferece excelente autonomia, suportando um dia inteiro de uso intenso. O suporte para carregamento rápido de 90W permite que o dispositivo seja recarregado rapidamente, proporcionando mais conveniência e menos tempo de espera.

Tela do Poco F6 é boa?

A tela CrystalRes 1.5K AMOLED de 6,67 polegadas do Poco F6 possui uma resolução de 2712 x 1220 pixels e taxa de atualização de 120Hz. Com brilho de até 2400 nits no pico, a tela oferece uma experiência visual imersiva, ideal para assistir vídeos, jogar e navegar na internet. O contraste de 5.000.000:1 e a gama de cores DCI-P3 garantem cores vibrantes e alta definição. A tela também é protegida pelo Corning Gorilla Glass Victus, proporcionando durabilidade e resistência a arranhões. Outros recursos incluem Dolby Vision, HDR10+, e várias certificações de proteção ocular como TÜV Low Blue Light e TÜV Flicker Free.

Performance do Poco F6

O Poco F6 é equipado com o poderoso processador Snapdragon 8s Gen 3, fabricado com tecnologia de processo de 4nm da TSMC. Este processador octa-core possui um núcleo principal X4 rodando a 3.0GHz, quatro núcleos A720 a 2.8GHz e três núcleos A520 a 2.0GHz, garantindo um desempenho extremamente rápido e eficiente. A GPU Adreno oferece gráficos de alta qualidade para jogos e aplicativos exigentes, enquanto o Qualcomm AI Engine aprimora a inteligência artificial do dispositivo.

Armazenamento e RAM do Poco F6

O Poco F6 vem com duas opções de armazenamento e RAM: 8GB de RAM + 256GB de armazenamento e 12GB de RAM + 512GB de armazenamento. Utilizando LPDDR5X para RAM e UFS 4.0 para armazenamento, o dispositivo garante velocidades de leitura e escrita rápidas, proporcionando uma experiência de uso fluida e eficiente. Com essa combinação, você tem espaço de sobra para aplicativos, fotos, vídeos e mais.

Câmera do Poco F6

A configuração de câmera traseira do Poco F6 inclui uma câmera principal de 50 MP com sensor Sony IMX882, abertura f/1.59 e grandes pixels de 1.6μm (4-em-1). A câmera ultra-angular de 8 MP usa o sensor IMX355, enquanto a câmera macro de 2 MP completa o conjunto. As capacidades de gravação de vídeo incluem 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps, e slow motion em 1080p a 120/240 fps. A câmera frontal de 20 MP com abertura f/2.24 é perfeita para selfies detalhadas e videochamadas, suportando gravação de vídeo em 1080p a 30/60 fps e 720p a 30 fps.

Ficha técnica do Poco F6

Processador:

Snapdragon 8s Gen 3

CPU: Octa-core (1x X4@3.0GHz, 4x A720@2.8GHz, 3x A520@2.0GHz)

GPU: Adreno

Memória e Armazenamento:

8GB/12GB RAM + 256GB/512GB armazenamento

Dimensões e Peso:

Altura: 160,5 mm

Largura: 74,4 mm

Espessura: 7,8 mm

Peso: 179 g

Tela:

CrystalRes 1.5K AMOLED, 6,67"

Resolução de 2712 x 1220 pixels, 446 ppi

Brilho: até 2400 nits (pico)

Taxa de atualização: até 120Hz

Proteção: Corning Gorilla Glass Victus

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP, f/1.59

Ultra-angular: 8 MP

Macro: 2 MP

Câmera Frontal:

20 MP, f/2.24

Bateria:

5000 mAh

Carregamento rápido de 90W (USB-C)

Segurança:

Sensor de impressão digital na tela

Desbloqueio facial com IA

Conectividade:

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC

