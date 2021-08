FIFA 22: Modo Pro Clubs terá jogadoras mulheres pela primeira vez

Pela primeira vez, o modo Pro Clubs do jogo FIFA 22 terá a opção de criar carreira como uma jogadora mulher. Anteriormente, as seleções femininas só estavam disponíveis no modo de partida rápida e no modo Volta do FIFA Street.

O Pro Clubs é um modo online no qual é possível jogar em qualquer posição com um personagem. A partida é composta por 2 equipes de 11 jogadores cada.

Agora, será possível participar de times mistos, decidir o estilo de jogo do personagem escolhido e seguir na carreira futebolística. Mais dados estarão disponíveis para saber como seu jogador foi na partida, além de melhorias no aspecto social do gameplay.

Outra novidade é que a zagueira inglesa Alex Scott será uma das narradoras do jogo, primeira vez que uma mulher ocupa o posto.