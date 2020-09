Farmville deixa de existir e marca fim da era dos jogos de Facebook

O popular jogo de fazenda virtual Farmville, famoso entre usuários do Facebook no início dos anos 2010, chegou ao fim. A Zynga, empresa responsável pelo desenvolvimento do jogo, anunciou nesta segunda-feira, 28, que o game está sendo encerrado.

“Depois de incríveis 11 anos desde o lançamento em 2009, nós estamos oficialmente anunciando o fechamento do FarmVille original no Facebook”, disse a Zynga em uma publicação no site da empresa.

A escolha não é exatamente uma opção da empresa: o Farmville é um tipo de jogo baseado na tecnologia Flash Player, da Adobe, que foi aos poucos descontinuado pela fabricante. A Adobe já havia anunciado em 2017 que iria descontinuar o programa a partir deste ano, mas antes mesmo da decisão da fabricande de software alguns navegadores, como Chrome e Firefox, já estavam restringindo o acesso ao uso do Flash.

Desde o início o FarmVille foi um jogo que dividiu opiniões, entre os que detestavam e os que gostavam do jogo. Apesar disso, a era dos jogos de interação foi importante para o mercado de games, pois traçou um caminho para outros desenvolvedores. O FarmVille ainda contava com uma mecânica de pagamento e microtransações dentro do jogo que rendeu muito dinheiro à Zynga e ao Facebook.

No Brasil, o game foi especialmente importante em uma época em que os usuários estavam migrando do Orkut para o Facebook. Na ocasião, o Orkut mantinha alguns títulos similares de jogos em Flash, como o Colheita Feliz, que ganhou popularidade por aqui.