Facebook testa app para reintegrar ex-detentos à sociedade

O Facebook está desenvolvendo um serviço para pessoas em transição da prisão para a sociedade, parte de um aparente esforço da empresa para criar mais produtos para comunidades marginalizadas.

Uma promoção para o novo software The Re-Entry App foi compartilhada no topo dos feeds de alguns usuários do Instagram na quarta-feira. A notificação, propondo ajuda na “preparação para a vida após a prisão com o apoio da comunidade”, pedia aos usuários que clicassem para ter acesso antecipado ao aplicativo e fornecer feedback.

“Temos explorado diferentes maneiras de ajudar a fechar lacunas enfrentadas por aqueles em comunidades marginalizadas em nossos aplicativos”, disse uma porta-voz do Facebook em comunicado. “Era apenas um teste interno e retiramos a notificação assim que soubemos que foi executado externamente por um curto período.” O Facebook costuma fazer experiências com ideias de serviços e aplicativos que nunca se materializam ou se transformam em outro projeto.

Em junho passado, o CEO Mark Zuckerberg disse que queria que o Facebook começasse a desenvolver “produtos para promover a justiça racial, e o Instagram tem uma equipe que desenvolve “novos recursos que atendem às necessidades de comunidades carentes”.