Instagram para crianças: rede trabalha em versão para menores de 13 anos

O Instagram está trabalhando em uma versão para crianças da rede social. A informação foi divulgada na quinta-feira, 18, pelo portal americano BuzzFeed News e confirmada posteriormente por Adam Mosseri, diretor do Instagram, no Twitter.

Mosseri, que concedeu entrevista ao BuzzFeed News, afirmou que o intuito é que a versão seja controlada pelos pais e que aconteça no modelo do que foi feito com o Messengerr Kids, mensageiro do Facebook para crianças.

Kids are increasingly asking their parents if they can join apps that help them keep up with their friends. A version of Instagram where parents have control, like we did w/ Messenger Kids, is something we’re exploring. We’ll share more down the road.

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) March 18, 2021