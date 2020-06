Extensão do Chrome permite ver dados ocultos do coronavírus no Brasil

Uma extensão para navegadores permite obter informações sobre o novo coronavírus que foram ocultadas pelo governo brasileiro em sua nova forma de divulgação do estado da pandemia no país. Disponível gratuitamente, o programa faz com que a página oficial do Ministério da Saúde volte a exibir o número total de infectados e de mortos pela doença.

Chamada de Transparência COVID-19, a extensão foi desenvolvida pelo programador Apolinário Passos e está disponível nos navegadores Google Chrome, Opera e Microsoft Edge. A reportagem da EXAME testou o software e comprovou sua eficiência.

Na nova forma de divulgação dos dados de covid-19, o governo brasileiro passou a ocultar o número total de casos confirmados, de pacientes recuperados e de óbitos desde que o novo coronavírus chegou ao Brasil. Por meio do Ministério da Saúde, o governo informa agora apenas os números diários. Houve também mudança no horário da divulgação das informações.

Pelo Twitter, o desenvolvedor explicou que os dados são obtidos por uma planilha de Excel que fica escondida dentro da página e que é atualizada diariamente. Desta forma, basta realizar uma soma dos casos novos com o total já divulgado anteriormente.

Vale lembrar, porém, que ainda existe um problema de transparência nos dados oficiais. No domingo, 7, o Ministério da Saúde divulgou, às 20h37, 1.382 novos óbitos em 24 horas (um recorde para um domingo) e 12.581 novos casos de infectados, no mesmo período. Às 21h50, mudou os números para 525 novos óbitos e 18.912 novos casos.

Até esta segunda-feira, 8, segundo dados da extensão com os números oficiais do Ministério da Saúde, o Brasil contabiliza mais de 691.000 casos confirmados de covid-19 e 36.455 mortes.